Konya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Ersoy A. (45) idaresinde 32 SL 717 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

