Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da husumetlisini bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa 18 yıla kadar hapis istemi

        Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da husumetlisini bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa 18 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Enes Ö. ile taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

        Söz verilen Enes Ö, olay nedeniyle üzgün olduğunu öne sürerek, "Olay günü baba oğul üzerime yürüdüler ve bana sopayla saldırdılar. Kendimi korumak için bıçak salladım ve oradan kaçtım. Böyle bir olay olmasını istemezdim." ifadesini kullandı.

        Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep ederek, "Olayda ağır haksız tahrik vardır. Müvekkilim ve maktul arasında yerel seçimlerde aynı muhtar adayını desteklememelerinden kaynaklı husumet vardır. Olay günü de müvekkilim kendisini savunmaya çalışmış, öldürme kastıyla hareket etmemiştir." beyanında bulundu.

        Maktulün aile avukatı ise muhtarlık seçiminden kaynaklı husumetin olaydan çok daha önce bittiğini, maktulün sanıkla barışmak için de birkaç kez girişimde bulunduğunu, taraflar arasında husumet olmadığını belirtti.

        Açıklanan mütalaada, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Beşkardeş Mahallesi'nde 9 Kasım 2024'te aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Enes Ö. (36) ile Cihan Öcal (40) arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Öcal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Altay, toplu ulaşım hizmetini değerlend...
        Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Altay, toplu ulaşım hizmetini değerlend...
        Seydişehir'de din görevlilerine hac eğitimi verildi
        Seydişehir'de din görevlilerine hac eğitimi verildi
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 bin 500 hap ele geçirildi
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 bin 500 hap ele geçirildi
        Pelikanlar, kıyıları buzla kaplanan gölde görüntülendi, kuş severler kıyıya...
        Pelikanlar, kıyıları buzla kaplanan gölde görüntülendi, kuş severler kıyıya...
        Yola fırlayan domuza çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
        Yola fırlayan domuza çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti