        Konya Haberleri

        Konya'da akaryakıt istasyonunu silahla soyan şüpheliler yakalandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, akaryakıt istasyonunu silahla soyan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 21:27 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:27
        Konya'da akaryakıt istasyonunu silahla soyan şüpheliler yakalandı
        Konya'nın Ereğli ilçesinde, akaryakıt istasyonunu silahla soyan 4 şüpheli yakalandı.

        Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çömlekci Mahallesi İvriz Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, market çalışanlarını tabancayla tehdit edip bir miktar para alarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

