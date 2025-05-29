Seydişehir'de yıl sonu sergisi açılışı

Merkezin Müdürü Hayrettin Topuz, serginin üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacağını, kursiyerlerin birbirinden değerli el emeği göz nuru eserlerini burada sergilediklerini kaydetti.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sergide, kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptıkları dikiş- nakış, iğne oyası, tel kırma gibi çalışmalar sergilendi.

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