Konya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Kulu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kulu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
İsveç'te yaşayan gurbetçi Bayram Çiğel'e ait Kemaliye Mahallesi'ndeki 2 katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde bulunan kiracı aile, yangını fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
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