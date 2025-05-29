Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
E.Y'nin kullandığı 42 AJY 842 plakalı otomobil, Kızılcalar Mahallesi 153356 Sokak'ta M.E. idaresindeki 42 BBA 481 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüsü M.E. ile aynı araçtaki N.Ö., Z.K., M.M.E., A.K., Z.K. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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