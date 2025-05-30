Konya'da bir evi kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 1'i avukat 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin, kundaklanan evde oturan yabancı uyruklu M.U. ile dosya karşılığında verdikleri komisyon ücretinde anlaşamadıkları, bu nedenle olayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Ekipler, avukat olduğu öğrenilen E.V. (26) ile arkadaşı E.İ'yi (24) gözaltına aldı.

Konya'nın Meram ilçesinde bir evin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 1'i avukat 2 zanlı tutuklandı.

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