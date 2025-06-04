Konya'da sinir krizi geçiren kişi evinde yangın çıkardı
Konya'nın Meram ilçesinde bir kişinin evinde çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'nın Meram ilçesinde bir kişinin evinde çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sahibata Mahallesi Değirmen Sokak'taki bir binanın birinci katından patlama sesi duyulması üzerine mahalle sakinlerince polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Olay yerine ulaşan ekipler, evde çıkan yangını dışarıdan müdahale ile kontrol altına aldıktan sonra boğazına bıçak dayayan A.G'yi dışarı çıkmaya ikna etmeye çalıştı.
Eşinden boşandıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen A.G. polis ekiplerinin müdahalesiyle bir süre sonra etkisiz hale getirildi.
Dumandan etkilendiği tespit edilen A.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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