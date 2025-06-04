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        Konya'da sinir krizi geçiren kişi evinde yangın çıkardı

        Konya'nın Meram ilçesinde bir kişinin evinde çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 22:39 Güncelleme: 04.06.2025 - 22:43
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        Konya'da sinir krizi geçiren kişi evinde yangın çıkardı
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        Konya'nın Meram ilçesinde bir kişinin evinde çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sahibata Mahallesi Değirmen Sokak'taki bir binanın birinci katından patlama sesi duyulması üzerine mahalle sakinlerince polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

        Olay yerine ulaşan ekipler, evde çıkan yangını dışarıdan müdahale ile kontrol altına aldıktan sonra boğazına bıçak dayayan A.G'yi dışarı çıkmaya ikna etmeye çalıştı.

        Eşinden boşandıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen A.G. polis ekiplerinin müdahalesiyle bir süre sonra etkisiz hale getirildi.

        Dumandan etkilendiği tespit edilen A.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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