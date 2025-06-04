Konya'da sinir krizi geçiren kişi evinde yangın çıkardı

Olay yerine ulaşan ekipler, evde çıkan yangını dışarıdan müdahale ile kontrol altına aldıktan sonra boğazına bıçak dayayan A.G'yi dışarı çıkmaya ikna etmeye çalıştı.

Sahibata Mahallesi Değirmen Sokak'taki bir binanın birinci katından patlama sesi duyulması üzerine mahalle sakinlerince polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

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