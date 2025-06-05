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        Konya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 09:03 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:06
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        Konya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Erdal Ö'ye ait Yeni Mahalle'deki müstakil evin bahçesinde bulunan park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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