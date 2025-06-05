AK Parti Konya İl Başkanlığında bayramlaşma programı

Programa, milletvekilleri, merkez ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile teşkilat mensupları katıldı.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen programda, İl Başkanı Fatih Özgökçen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam aleminin ve teşkilat mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

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