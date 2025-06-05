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        AK Parti Konya İl Başkanlığında bayramlaşma programı

        AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:41
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        AK Parti Konya İl Başkanlığında bayramlaşma programı
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        AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        İl Başkanlığı binasında düzenlenen programda, İl Başkanı Fatih Özgökçen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam aleminin ve teşkilat mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Programa, milletvekilleri, merkez ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile teşkilat mensupları katıldı.

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