İran'da vefat eden bisikletçi Ayyorkun'un cenazesi memleketi Konya'da defnedildi

Mustafa Ayyorkun, Spor Toto Bisiklet Takımı adına İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında yaşanan bir kazada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Cenazeye genç sporcunun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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