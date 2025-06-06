Türkiye Diyanet Vakfı, Konya'da 4 bin 25 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Konya'da 4 bin 25 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Vakfa bağışlanan kurbanların kesimi, TDV Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Muammer Altınışık ve beraberindekilerin gözetiminde, kentteki bir entegre tesiste tekbirler ve dualarla yapıldı.

TDV yetkilisi Mustafa Eşer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yurt içi kurban kesim faaliyeti kapsamında vekaletlerini veren vatandaşların kurbanlarını entegre tesiste kestiklerini söyledi.

Yurt içinde 6 ildeki 8 kesim noktasında faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Eşer, "Vekaletler arasında Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var, onlar da burada kesiliyor. Kurban etleri, kemikten ayrıldıktan sonra şoklanarak 5 ve 10 kiloluk paketlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak." diye konuştu.

Eşer, vakıf tarafından Konya'da 4 bin 25 kurban hissesinin etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını kaydetti.