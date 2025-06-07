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        Konya'daki trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti

        Konya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 23:52 Güncelleme: 07.06.2025 - 23:52
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        Konya'daki trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti
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        Konya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Günyüzü Mahallesi'nde, plakaları henüz belirlenemeyen, Bilal B'nin (29) kullandığı otomobil ile İsmail Üçer'in (18) kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi Azat Üçer (16) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Y.K. (30) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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