Konya'daki trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi Azat Üçer (16) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Y.K. (30) yaralandı.

İlçeye bağlı Günyüzü Mahallesi'nde, plakaları henüz belirlenemeyen, Bilal B'nin (29) kullandığı otomobil ile İsmail Üçer'in (18) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Konya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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