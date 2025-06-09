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        Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:36
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        Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Konya’nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Osman Tuhral (85) idaresindeki 42 M 6942 plakalı otomobil, Değirmenözü Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki eşi Yaşar Tuhral (83) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralı çift, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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