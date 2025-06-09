Beyşehir'de uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Beyşehir yönüne seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 42 LJ 780 plakalı otomobil Beyşehir Antalya kara yolu Adaköy Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarında kayalıkların olduğu uçuruma devrildi.

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