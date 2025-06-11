Beyşehir'den kısa kısa
Beyşehir ilçesinde ekili alanların verim kaybından etkilenmemesi için yakından takip ediliyor.
Beyşehir ilçesinde ekili alanların verim kaybından etkilenmemesi için yakından takip ediliyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, buğday ve arpa ekili alanları kontrol ediyor.
Yetkililer, sahadaki çalışmaların hasat dönemi sonuna kadar süreceğini bildirdi.
- Beyşehir'de Türk Sanat Müziği konseri
Beyşehir ilçesinde Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.
Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Beyşehir Türk Müziği Derneğinin korosu sahne aldı.
Dernek Başkanı Ebubekir Özdemir, düzenledikleri dokuzuncu konsere katılan herkese teşekkür etti.
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