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        Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam ediyor

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:10
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        Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam ediyor
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan K, Hişman A. ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Maktul Abdulkadir Demir'i silahla vurduğunu kabul eden sanık Hasan K, "Ben olay yerine öldürme amacıyla gitmedim. Bir plan ya da tasarlama yoktur. Olay nedeniyle pişmanım." ifadesini kullandı.

        Sanık Hişman A. da üzerine atılı suçlamayı reddederek, olayla bir ilgisinin olmadığını savundu.

        İki yıldır cezaevinde tutuklu bulunduğunu dile getiren Hişman A, "Benim tek amacım olayın büyümemesi için tarafları ayırmaktı. Maddi ve manevi hem ben hem ailem mağdur olduk. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

        Hişman A'nın avukatı da müvekkilinin, silah sesi duyulduktan sonra sanık Hasan A'yı olay yerinden uzaklaştırmaya, kavgayı ayırmaya ve bitirmeye çalıştığını savundu.

        Müşteki avukatları da sanıklar arasındaki telefon trafiği, maktulü öldürmeye yönelik tehditler ve sanıkların olay yerine silahla gitmesinin, olayın önceden planlandığını gösterdiğini kaydetti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan K. ile Hişman A'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Seyitören Mahallesi'nde, 3 Temmuz 2023'te, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 61 yaşındaki Abdulkadir Demir yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmış, olaya ilişkin, kavganın her iki tarafından 8 sanık hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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