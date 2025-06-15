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        Konya'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı

        Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "Küresel vicdan yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 21:24 Güncelleme: 15.06.2025 - 21:24
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        Konya'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
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        Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "Küresel vicdan yürüyüşü" düzenlendi.

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş için sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya geldi.

        Meydanda toplanan grup, tekbir getirip "Cenk, Cihat, Şahadet", "Nehirden denize özgür Filistin", "Aksa sana canım feda" ve "Boykota devam direnişe selam" sloganlarıyla Alaaddin Bulvarı'ndan Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, her meydandan Müslümanım diyen bütün ülke liderlerine haykıracaklarını söyledi.

        Müslüman ülke liderlerine, "Bugün değilse ne zaman vuracaksınız, ne zaman harekete geçeceksiniz" diye seslenen Ceylan şunları kaydetti:

        "Mart ayında bozulan antlaşmadan itibaren uluslararası insani yardım organizasyonlarının Gazze'ye girişine müsaade edilmiyor. Güya İsrail ile Hamas arasında ateşkesi temin etmek iddiasında olan ABD, maalesef İsrail'in kuyruğundan bir adım geri ayrılmıyor. İhanet eden Mahmut Abbas ve onunla iş birliği içerisinde olan çeteler, içeri giren malları keserek, içeri giren tırları çalarak Gazze'ye ihanet ediyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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