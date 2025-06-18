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        Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kuran kurslarında 3 milyon öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, bu yıl yaz Kuran kurslarında 3 milyon öğrenci hedefine ulaşmak istediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:56
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        Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kuran kurslarında 3 milyon öğrenciye ulaşmayı hedefliyor
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, bu yıl yaz Kuran kurslarında 3 milyon öğrenci hedefine ulaşmak istediklerini bildirdi.

        Karslı, Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Mahallesi'nde düzenlenen Diyanet Gençlik Merkezi ve Hanne Kuran Kursu açılışı töreninde, ilim, irfan, eğitim ve kültür faaliyetlerinde büyük çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

        Sorumlulukların bilinmesi, maddi ve manevi gelişmenin yanında medeniyeti inşa etmenin önemine işaret eden Karslı, "Çok çalışmamız gerekiyor. İslam dünyasının bütün problemlerinin altında yaşadığı şey medeniyet krizidir. Çok yönlü bir problem. Dolayısıyla önümüzde devasa bir sorun var. Hepimize bu anlamda sorumluluklar düşüyor. Yaşanan hadiseleri, problemleri düşünmemiz gerekiyor. Her bir Müslümanın bu anlamda sorumluluğu vardır." diye konuştu.

        - "Zihne dokunmayan Kuran'dan Kuran zihniyetini oluşturmamız mümkün değil"

        Karslı, bugün ilim, irfan ve kültür alanında gençlere sahip çıkmak için seferberliğe ihtiyaç duyduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Eğitim faaliyetlerimizde nicelik önemli. Yaz Kuran kursları var önümüzde. Geçen sene 2,5 milyondu katılımcı. Üç milyon olmasına niyetlendik fakat olmadı, gerçekleştiremedik. Burada hepimizin gayreti gerekiyor. Hepinizin bu noktada çocuklarınızı yaz kurslarımıza gönderme noktasında çabalarınızı istirham ediyorum. İnşallah bu sene yaz Kuran kurslarında 3 milyonu yakalayacağız. Eğitim faaliyetlerimizde niceliği çoğaltırken niteliği de ihmal etmememiz gerekiyor. Eğitim ve irşat faaliyetleri yapılıyor ama kalite ve nitelik önemli. İslam dünyasının temel sorunlarından birisi yapılan eğitim faaliyetlerinin usulüne göre yapılmamasıdır. Ezberden anlamaya, tefekküre ve düşünceye geçmemiz gerekiyor. Çoğunlukla eğitim faaliyetlerimiz ezbere dayalı. Anlama konusu biraz ıskalanıyor gibi. Ezberlenen ancak anlaşılmayan bir Kuran'dan Kur'an zihniyetini oluşturmamız mümkün değildir. Başka bir ifadeyle zihne dokunmayan Kuran'dan Kuran zihniyetini oluşturmamız mümkün değil."

        Törende, Diyanet Gençlik Merkezi ve Hanne Kuran Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi, bazı yatırımların da temeli atıldı.

        Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Müftüsü Ali Öge ile çok sayıda kişi katıldı.

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