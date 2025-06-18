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        Seydişehir'de vatandaşlara sağlık ve sosyal hizmet konularında bilgilendirme yapıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar sağlık ve sosyal hizmetlere erişim konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:26
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        Seydişehir'de vatandaşlara sağlık ve sosyal hizmet konularında bilgilendirme yapıldı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar sağlık ve sosyal hizmetlere erişim konusunda bilgilendirildi.

        Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmada, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri Bostandere Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

        Çalışmalar kapsamında vatandaşların sosyal destek ihtiyaçları değerlendirildi, kanser taramaları ve erken teşhis hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Bostandere Muhtarı Baki Bağlama, mahallelerinde böyle bir hizmetin gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

        Çalışmaya, Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammet Kiremitçi ile İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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