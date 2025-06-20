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        Konya ve çevre illerde öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler, karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:27
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        Konya ve çevre illerde öğrenciler karne heyecanı yaşadı
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler, karnelerini aldı.

        Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Osmangazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Akın ve beraberindekiler, karnelerini verdikleri öğrencilere başarılar diledi, hediye verdi.

        Kentte 478 bin 791 öğrenciye karne verildi.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da 142 bin 592 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve beraberindekiler, Beyyazı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Karnelerin sadece notlardan ibaret olmadığını belirten Yiğitbaşı, "Emeğinizin, gayretinizin, çabanızın ve gelişiminizin birer belgesidir. Bazen zorlandınız bazen de başarıya ulaştınız ama her durumda bir adım atmış oldunuz. Biz, sizin bu emek ve gayretleriniz dolayısıyla gurur duyuyoruz." dedi.

        Yiğitbaşı, yaz tatiline giren öğrencilere bol bol dinlenme, oynamalarını ve kitaplarla da dostluk edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Öğrenciler, oratoryo ve halk oyunları gösterisi sundu.

        Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.

        - Aksaray

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindekiler, Akhisar Köyü Necip Münire Önemli İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

        Kumbuzoğlu, öğrencilere eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

        Kentte 86 bin 50 öğrenci karne aldı.

        - Karaman

        Karaman'da okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Karaman'da Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Mehmet Çavaş İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Çiçekli, sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Törene, Çiçekli'nin yanı sıra Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, daire müdürleri ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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