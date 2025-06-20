Konya ve çevre illerde öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler, karnelerini aldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Osmangazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Akın ve beraberindekiler, karnelerini verdikleri öğrencilere başarılar diledi, hediye verdi.

Kentte 478 bin 791 öğrenciye karne verildi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 142 bin 592 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve beraberindekiler, Beyyazı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Karnelerin sadece notlardan ibaret olmadığını belirten Yiğitbaşı, "Emeğinizin, gayretinizin, çabanızın ve gelişiminizin birer belgesidir. Bazen zorlandınız bazen de başarıya ulaştınız ama her durumda bir adım atmış oldunuz. Biz, sizin bu emek ve gayretleriniz dolayısıyla gurur duyuyoruz." dedi.