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        Konya'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:46
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        Konya'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde kimlik sorgulaması yaptı.

        Polise kimlik ibraz edemeyen C.Ç'nin hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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