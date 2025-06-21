Konya'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde kimlik sorgulaması yaptı.
Polise kimlik ibraz edemeyen C.Ç'nin hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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