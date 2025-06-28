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        Konya'da iş yerine silahla ateş açanlar aranıyor

        Konya'nın Kulu ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:05
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        Konya'da iş yerine silahla ateş açanlar aranıyor
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        Konya'nın Kulu ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıldı.

        Kemaliye Mahallesi'nde ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kliniğe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş edildi.

        Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan olmazken, iş yeri hasar gördü.

        Ekipler, silahla ateş açanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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