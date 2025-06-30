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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı

        Konya'da düzenlenen 39 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:34
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen 39 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı.

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir haftada il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

        Düzenlenen 39 ayrı operasyonda, 14 bin 321 sentetik ecza hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 24 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 450 lira ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından 72 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 21'i tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan 20 şüpheli yakalanırken, bunlardan 13'ü tutuklandı.

        Tutuklanan 34 şüpheli, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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