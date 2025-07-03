DOSD Meram Spor Kulübü sporcusu Muhammed Eren Uysal, Avrupa Şampiyonu oldu

Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm Şampiyonasındaözel sporcu Muhammed Eren Uysal, Avrupa şampiyonu oldu.

Uysal, "Mozaik" kategorisinde 400 metre yarışını 1,20 saniyelik derecesiyle tamamlayarak altın madalya kazandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, sporcunun sadece altın madalya ile değil azmi ve gayretiyle de şehrin gururu olduğunu söyledi.

Sporcuyu ve antrenörlerini tebrik eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Down sendromlu bireyleri hayata bağlamak, onların yeteneklerini açığa çıkarmak ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla kurduğumuz DOSD Meram Spor Kulübümüz, çok kısa sürede hedeflerinin ötesine de geçerek büyük başarılara imza attı. Bu da gösteriyor ki özel çocuklarımıza ve bireylerimize yeter ki fırsat verilsin. Muhammed bunun en güzel örneği. Daha yürüyeceği çok yol, kazanacağı nice madalyalar var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Büyük gayret ve özveri gösterdi. Başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum."