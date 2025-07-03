Konya'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Konya'nın Karapınar ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İnoba Yaylası'nda İzzet Ceyhan'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.
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