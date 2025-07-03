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        Konya Valisi Akın'dan şehit orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı

        Konya Valisi İbrahim Akın, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında şehit olan orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:22 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:22
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        Konya Valisi Akın'dan şehit orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı
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        Konya Valisi İbrahim Akın, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında şehit olan orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı yayımladı.

        Akın, Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Hemşehrimiz dozer operatörü İbrahim Demir'in İzmir Ödemiş'teki orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı bölgede yaralanan Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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