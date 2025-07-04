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        Konya'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Konya'nın Altınekin ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi arazide bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:39
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        Konya'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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        Konya'nın Altınekin ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi arazide bulundu.

        Dedeler Mahallesi'nde yaşayan Turgut Güneş'ten (40) yaklaşık bir haftadır haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Polis ve jandarma ekipleri, Güneş'in bulunması için arama çalışması başlattı.

        Ekipler, Güneş'in cesedini Selçuklu ilçesi Sulutas Mahallesi'ndeki arazide buldu.

        Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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