Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 kişinin 24 bin metrekarelik arazisinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlendi.
Tarlada tespit edilen yaklaşık 400 bin kök Hint keneviri, traktörle sürülerek imha edildi.
Çumra'da 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi.
Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki mısır tarlasında 3 noktada izinsiz kenevir ekili olduğunu tespit etti.
Mısır tarlalarında 184 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı, 1'inin işlemleri sürüyor.
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