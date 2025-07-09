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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:48
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 kişinin 24 bin metrekarelik arazisinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlendi.

        Tarlada tespit edilen yaklaşık 400 bin kök Hint keneviri, traktörle sürülerek imha edildi.

        Çumra'da 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki mısır tarlasında 3 noktada izinsiz kenevir ekili olduğunu tespit etti.

        Mısır tarlalarında 184 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı, 1'inin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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