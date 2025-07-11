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        Konya'da kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:48
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        Konya'da kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kızılcalar Mahallesi'ndeki kuyudan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Halatlarla özel düzenek kurarak kuyuya inen ekipler, kediyi kuyudan çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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