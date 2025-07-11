Konya'da kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kızılcalar Mahallesi'ndeki kuyudan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Halatlarla özel düzenek kurarak kuyuya inen ekipler, kediyi kuyudan çıkardı.
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