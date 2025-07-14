Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 68 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, "Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından 139 şüpheli ile aynı suçtan hakkında arama kararı bulunan 30 kişi yakalandı.

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