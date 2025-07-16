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        ASKON Konya Şubesince tanışma toplantısı yapıldı

        ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Konya Şubesince tanışma toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:05
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        ASKON Konya Şubesince tanışma toplantısı yapıldı
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        ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Konya Şubesince tanışma toplantısı düzenlendi.

        ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, şube binasında yaptığı konuşmada, sanayi alanında gerekli atılımların sağlanması gerektiğini söyledi.

        Konya'nın Anadolu'nun üretim üssü olduğunu dile getiren Çimen, şunları kaydetti:

        "Konya, sadece tarımın değil, aynı zamanda sanayinin de lokomotif şehirlerinden biridir. Gelişen sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü ve güçlü girişimcilik kültürüyle Anadolu'nun üretim üssü olmaya devam etmektedir. Bugün itibariyle Konya'da 3 binin üzerinde ihracatçı firma faaliyet göstermektedir. Makine imalatı, otomotiv yan sanayi, döküm, tarım makineleri, ayakkabıcılık ve gıda sektörleri öne çıkan üretim alanlarımızdandır. Konya, 3,5 milyar dolar ihracatla Türkiye'nin ilk 10 şehri arasına girmeyi başarmıştır. Dış ticaret hacmimiz her geçen yıl artmaktadır. Bu veriler Konya'nın üretim gücünü, rekabetçiliğini ve sanayideki potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak bizim için yeterli değildir. Biz, bu potansiyeli daha da yukarı taşımakla yükümlüyüz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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