Karapınar'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı
Karapınar ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı kurslarının değerlendirilmesi ve gelecek yıla dair planlamaların ele alındığı Hayat Boyu Öğrenme Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.
Karapınar ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı kurslarının değerlendirilmesi ve gelecek yıla dair planlamaların ele alındığı Hayat Boyu Öğrenme Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Ekonomi Geliştirme Merkezi'nde (EKOGEM) düzenlenen toplantıya, Kaymakam Şenol Öztürk, Belediye Başkan Vekili Şamil Musa Akyıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya ve komisyon üyeleri katıldı.
Toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında açılan kurslar değerlendirilirken, 2025-2026 döneminde açılması planlanan kurslarla ilgili gündem maddeleri görüşüldü.
Özellikle mahallelerde düzenlenebilecek kurslar, bağımlılıkla mücadele, istihdam, kadına yönelik şiddetle mücadele, aile eğitimi ile tarım ve hayvancılık alanındaki eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı.
Hayat Boyu Öğrenme Komisyonunun öneri ve kararlarının, ilçedeki sosyal kalkınma ve bireysel gelişime katkı sağlaması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.