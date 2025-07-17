Karapınar'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı

Hayat Boyu Öğrenme Komisyonunun öneri ve kararlarının, ilçedeki sosyal kalkınma ve bireysel gelişime katkı sağlaması hedefleniyor.

Özellikle mahallelerde düzenlenebilecek kurslar, bağımlılıkla mücadele, istihdam, kadına yönelik şiddetle mücadele, aile eğitimi ile tarım ve hayvancılık alanındaki eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı.

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