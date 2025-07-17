Seydişehir'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Ustaoğlu, 3 bin 500 kişilik aşure ikram edildiğini belirterek, "Aşure, birlik ve beraberliğimizin simgesi, gönülleri birleştiren ortak duygudur. Paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın ifadesi olan aşureyi hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Birliğimizin, beraberliğimizin, paylaşma duygularımızın daim olmasını diliyorum." dedi.

Seydişehir Belediyesi muharrem ayının manevi atmosferini ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla aşure ikram etti.

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