Beyşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
E.D. yönetimindeki 42 ASH 51 plakalı otomobil, Beytepe Mahallesi Özdilek Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki N.Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.