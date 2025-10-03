Habertürk
        Beyşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Beyşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 18:14 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:14
        Beyşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        E.D. yönetimindeki 42 ASH 51 plakalı otomobil, Beytepe Mahallesi Özdilek Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki N.Ç'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

