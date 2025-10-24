Habertürk
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 24.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:17
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        M.Z. idaresindeki 41 PK 047 plakalı kamyonet, Seydişehir-Antalya kara yolunun 24. kilometresinde F.T. yönetimindeki 07 TBR 10 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri, çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

