Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.Z. idaresindeki 41 PK 047 plakalı kamyonet, Seydişehir-Antalya kara yolunun 24. kilometresinde F.T. yönetimindeki 07 TBR 10 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
