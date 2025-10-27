Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kalp krizi sonucu vefat eden Jandarma KOM Daire Başkanı Akşit'in cenazesi Konya'da defnedildi

        Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Giriş: 27.10.2025 - 16:48 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:48
        Kalp krizi sonucu vefat eden Jandarma KOM Daire Başkanı Akşit'in cenazesi Konya'da defnedildi
        Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Akşit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Ereğli Ulu Camisi'ne getirildi.

        Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akşit'in ailesine başsağlığı diledi.

        İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, askeri bando eşliğinde cenaze aracına konulan Akşit'in naaşı, Abidlerdede Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

        Törene, Yerlikaya'nın yanı sıra, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Konya Valisi İbrahim Akın, jandarma ve emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Evli ve iki çocuk babası Akşit, 53 yaşındaydı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

