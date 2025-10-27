Habertürk
        Konya Haberleri

        GÜNCELLEME - Konya'da galericiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 2 kişi tutuklandı

        Konya'da bir galericiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

        Giriş: 27.10.2025 - 20:08 Güncelleme: 27.10.2025 - 20:08
        GÜNCELLEME - Konya'da galericiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 2 kişi tutuklandı
        Konya'da bir galericiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde alacak meselesi yüzünden Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. ile aynı sitede galericilik yapan Ahmet Çay arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Çay bıçakla, arkadaşı Birol A. ise darbedilerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Çay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Birol A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan şüpheliler Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A, sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

