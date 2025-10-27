GÜNCELLEME - Konya'da galericiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A, sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi.

Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Çay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Birol A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde alacak meselesi yüzünden Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. ile aynı sitede galericilik yapan Ahmet Çay arasında tartışma çıktı.

Konya'da bir galericiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.