Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Anıt Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan tören, Feritpaşa Caddesi'nde devam etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç tören aracına binerek vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra Vali Akın, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, halk oyunları gösterisi, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişiyle sürdü.

Beyşehir ilçesinde ise 102 bisikletçi, "Emanetin emin ellerde" yazılı pankartla kortej geçişi yaptı.

- Karaman

Karaman'da kutlamalar Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinin bando yürüyüşüyle başladı.

Ardından, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Garnizon Komutanı Gazi Personel Kıdemli Albay Ümit Şahin ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile vatandaşların bayramını kutladı. Çiçekli, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun en büyük göstergesi olan Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Program, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri, halk oyunları gösterisi, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı. - Aksaray Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer katılımcıları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kumbuzoğlu, günün yeniden direnişin ve şahlanışın günü olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in 102. yaşını büyük gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.