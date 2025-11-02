Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        "Örgücü bayan" el emeği ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlayacak

        ALEYNA KARTAL - Konya'da 75 yaşındaki Hatice Urgancı, el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak için aralıksız çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:34
        "Örgücü bayan" el emeği ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlayacak
        Hatice Urgancı, yengesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda örgü örmeye başladı.

        Zamanla yeteneğini geliştiren Urgancı, yaptığı ürünleri etrafındakilere hediye ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

        Bir süredir Konya Sille Meliha Ercan Huzurevi'nde kalan Urgancı, örgü işlerine burada da devam ediyor.

        Huzurevi sakinleri tarafından "örgücü bayan" olarak adlandırılan Urgancı, arkadaşlarına el emeği ürünlerini hediye ediyor.

        Yaptığı örgü yelek, çanta, bebek ve cüzdanların gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak isteyen Urgancı, hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu devam ettirmek için var gücüyle çalışıyor.

        - "Örgü örmek bana rahatlık ve mutluluk veriyor"

        Vaktinin çoğunu örerek geçiren Urgancı, AA muhabirine, yaptıklarının beğenildiğini, bu durumun kendisini motive ettiğini söyledi.

        Hayatı boyunca bir şeylerle ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini anlatan Urgancı, bu yüzden kendisini en çok mutlu eden örgüyü elinden hiç bırakmadığını dile getirdi.

        Urgancı, insanlara hediye vermenin, onları mutlu etmenin içini huzurla doldurduğunu belirterek, "Yılların emeğiyle kazandığım bu beceriyi iyilik için kullanmak istiyorum. Örgü örmek bana rahatlık ve mutluluk veriyor. Bazı acıları unutturuyor, terapi gibi geliyor. Örgü örerken adeta dünyadan soyutlanıyorum, hiçbir şey düşünmüyorum. Kafamın dinlendiğini hissediyorum." ifadelerini kullandı.

        Yaparken zorlanmadığı el işini kendisinden öğrenmek isteyenlerin de olduğunu vurgulayan, Urgancı, şöyle konuştu:

        "Yaparken de öğretirken de zevk alıyorum. Şimdi ürünlerimin gelirini huzurevine bağışlamak istiyorum. Benim ihtiyacım, beklentim yok. Karşılık bekleyerek yapmıyorum. Kaldığım yere katkım olsun istiyorum. Üretmeyi, ürettiklerimi hediye vermeyi çok seviyorum. Buraya çok alıştım, kendi evim gibi hissediyorum. Yola çıktığımızda, gelmek için gün sayıyorum. Kendi evime gittiğimde burayı özlüyorum."

        Hatice Urgancı, çevresindekilere de üretmenin güzelliklerini anlatmaya ve örnek olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

