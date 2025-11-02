Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jinho Jo, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka, Umut Nayir
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Ndiaye
Goller: Dk. 5 Musaba, Dk. 12 Ndiaye (Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 41 Tomasson (Samsunspor)
KONYA
