        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 02.11.2025 - 15:35 Güncelleme: 02.11.2025 - 15:35
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jinho Jo, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka, Umut Nayir

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Ndiaye

        Goller: Dk. 5 Musaba, Dk. 12 Ndiaye (Samsunspor)

        Sarı kart: Dk. 41 Tomasson (Samsunspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

