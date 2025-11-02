Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 02.11.2025 - 16:48 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:48
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 82 Melih Bostan), Guilherme, Jinho Jo, Ndao (Dk. 73 Stefanescu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 62 Pedrinho), Bardhi, Muleka, Umut Nayir

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 75 Borevkovic), Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 63 Mendes), Holse, Celil Yüksel (Dk. 75 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 84 Soner Gönül), Ndiaye (Dk. 84 Moundilmadji)

        Goller: Dk. 5 Musaba, Dk. 12 Ndiaye, Dk. 56 Bazoer (Kendi kalesine) (Samsunspor), Dk. 58 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Tomasson, Dk. 90+1 Makoumbou (Samsunspor), Dk. 61 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

