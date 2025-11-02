Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 82 Melih Bostan), Guilherme, Jinho Jo, Ndao (Dk. 73 Stefanescu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 62 Pedrinho), Bardhi, Muleka, Umut Nayir
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 75 Borevkovic), Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 63 Mendes), Holse, Celil Yüksel (Dk. 75 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 84 Soner Gönül), Ndiaye (Dk. 84 Moundilmadji)
Goller: Dk. 5 Musaba, Dk. 12 Ndiaye, Dk. 56 Bazoer (Kendi kalesine) (Samsunspor), Dk. 58 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Tomasson, Dk. 90+1 Makoumbou (Samsunspor), Dk. 61 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
