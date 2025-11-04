Romanyalı Cornalla, Konya'da Müslüman olup Zehra ismini aldı
Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Romanyalı Cornalla Kurşun, düzenlenen "ihtida" töreniyle Müslüman oldu.
Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Romanyalı Cornalla Kurşun, düzenlenen "ihtida" töreniyle Müslüman oldu.
İlçe Müftüsü Ramazan Demirci, müftülükte düzenlenen törende, Kurşun'u İslam dininin inanç esasları ve ibadet konusunda bilgilendirdi.
Kelime-i Şehadet getiren kadın, "Zehra" ismini aldı.
Kurşun'a Kur'an-ı Kerim ve İhtida Belgesi verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.