Hüyük'te Gazze yararına kermes düzenlendi
Konya'nın Hüyük ilçesinde Gazze yararına kermes yapıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde Gazze yararına kermes yapıldı.
Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.
Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, İlçe Mili Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.