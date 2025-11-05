Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bir öğretmeniyle bir öğrencisi bulunan okulda milli tohum bilinci eğitimi verildi

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ilgın'ın Gökçeyurt Mahallesi'nde bir öğretmeniyle bir öğrencisi bulunan okulda milli tohum bilinci etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:33 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bir öğretmeniyle bir öğrencisi bulunan okulda milli tohum bilinci eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ilgın'ın Gökçeyurt Mahallesi'nde bir öğretmeniyle bir öğrencisi bulunan okulda milli tohum bilinci etkinliği gerçekleştirildi.

        Belediye ekiplerince, Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nun tek öğrencisi İlayda Kozlu ve tek öğretmeni Muhammed Bağ ile "Yerli Tohum, Milli Tarım Projesi" kapsamında eğitim verildi.

        Öğrencilere milli tohum bilinci kazandırmayı amaçlayan etkinlikte, ilkokul 3. sınıf öğrencisi Kozlu'ya tohumun oluşum evreleri, nasıl meydana geldiği, yerli tohumun önemi ve ekimden hasada kadar geçen süreç ele alındı.

        Ayrıca Kozlu'nun uygulamalı olarak öğrenebilmesi için "İlk Bahçem Kiti" etkinliğiyle toprak hazırlığı, ekim, sulama, bakım ve hasat gibi temel tarımsal faaliyetler anlatıldı.

        Belediye ekiplerine teşekkür eden Kozlu, "Derslerimiz çok güzel geçiyor. Öğretmenimle çok eğleniyoruz. Bugün bitki yetiştirmeyi, fidan ekmeyi öğrendim" dedi.

        Öğretmen Bağ da okulda tek öğrenci olmasına ilk başta çok şaşırdığını ancak İlayda ile çok iyi anlaştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
        Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Hüyük'te Gazze yararına kermes düzenlendi
        Hüyük'te Gazze yararına kermes düzenlendi
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmala...
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmala...
        Konya'da "4. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozy...
        Konya'da "4. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozy...
        Bakanlar Yerlikaya ve Güler'den 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
        Bakanlar Yerlikaya ve Güler'den 'Terörsüz Türkiye' vurgusu