Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

        Etkinliğe katılan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, proje kapsamında 3,3 milyon liralık bütçeyle ilçe genelinde yaklaşık 3 bin 200 dekarlık alanda kırmızı mercimek ekiminin hedeflendiğini söyledi.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise tarımın emek ve sabır gerektiren bir iş olduğunun altını çizerek, tüm üreticilere bereket diledi.

        Konuşmaların ardından üreticilere mercimek tohumlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

        - Beyşehir'e ceza infaz kurumu yapılacak

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, açık ve kapalı ceza infaz kurumu projesinin Adalet Bakanlığı tarafından onaylandığını, 2026 yılında inşaatın başlayacağını söyledi.

        Bayındır, projenin ilçeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Yunak Belediye Başkanı Günaltay sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemini inc...
        Yunak Belediye Başkanı Günaltay sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemini inc...
        Seydişehir'de 1500 fidan toprakla buluştu
        Seydişehir'de 1500 fidan toprakla buluştu
        Hüyük'ten kısa kısa
        Hüyük'ten kısa kısa
        Beyşehir'de üreticilere kırmızı mercimek tohumu desteği
        Beyşehir'de üreticilere kırmızı mercimek tohumu desteği
        Hulusi Akar: Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız
        Hulusi Akar: Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız
        Savunma sanayinin yeni neferleri MEVKA desteğiyle çalışmalarını sergiledi
        Savunma sanayinin yeni neferleri MEVKA desteğiyle çalışmalarını sergiledi