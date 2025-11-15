Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Valisi Akın'dan Kulu'ya ziyaret

        Konya Valisi İbrahim Akın, Kulu ilçesinde yapımı devam eden yatırım ve eğitim projelerini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 15.11.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Valisi Akın'dan Kulu'ya ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya Valisi İbrahim Akın, Kulu ilçesinde yapımı devam eden yatırım ve eğitim projelerini inceledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Vali Akın ilk olarak Kulu ilçesinde, inşaatı süren 600 öğrenci kapasiteli yurt projesini yerinde inceledi, çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

        Akın'a, daha sonra yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime başlayan Fahrettin Koca Fen Lisesi'ne geçti, burada okulun fiziki durumu, kapasitesi ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarıldı.

        Kulu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) de incelemelerde bulunan Akın, bölgede yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlarla ilgili Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ile Kulu OSB Bölge Müdürü Ömer Faruk Yalınız ile görüştü.

        Akın, eğitim altyapısına önemli katkı sağlayacak yurt yatırımının tamamlandığında ilçede öğrenim görenlerin barınma imkanlarını güçlendireceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Soba satıcıları havaların iyice soğumasını bekliyor Hava sıcaklarının bugün...
        Soba satıcıları havaların iyice soğumasını bekliyor Hava sıcaklarının bugün...
        Konya'da Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışması başladı
        Konya'da Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışması başladı
        Konya'da Mobil Fiber Optik Aracı hizmet veriyor
        Konya'da Mobil Fiber Optik Aracı hizmet veriyor
        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Konya'da yeni tramvay hattı kapsamında Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışma...
        Konya'da yeni tramvay hattı kapsamında Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışma...
        Beyşehir'de otomobil araziye savruldu: 2 yaralı
        Beyşehir'de otomobil araziye savruldu: 2 yaralı