        Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:41
        Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, belirlenen aracı uygulama noktasında durdurdu.

        Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, 1915 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

