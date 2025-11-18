Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, 1915 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

