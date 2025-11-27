Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:37 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Selçuklu Mahallesi'ndeki Adliye Parkı'nda ağaca çıkan kedinin aşağıya inemediğinin fark edilmesi üzerine durum, itfaiye bildirildi.

        Bölgeye gelen ekipler, sepetli araçla kedinin bulunduğu yere ulaştı.

        Yapılan çalışma sonucu kedi, güvenli şekilde ağaçtan indirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri

        Benzer Haberler

        Konya'da büyükbaş hayvanın teptiği besici yaralandı
        Konya'da büyükbaş hayvanın teptiği besici yaralandı
        Beyşehir'de kayıp çocuktan 20 saattir haber alınamıyor
        Beyşehir'de kayıp çocuktan 20 saattir haber alınamıyor
        Ahırda dananın teptiği besici hastanelik oldu
        Ahırda dananın teptiği besici hastanelik oldu
        Tarlada tarım aletinin altında kalan kadın öldü
        Tarlada tarım aletinin altında kalan kadın öldü
        Dağlık alanda kaybolan genci jandarma buldu
        Dağlık alanda kaybolan genci jandarma buldu
        İki aracın arasından geçerken TIR'ın altında kalan motosikletli öldü
        İki aracın arasından geçerken TIR'ın altında kalan motosikletli öldü