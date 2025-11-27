Konya'da büyükbaş hayvanın teptiği besici yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde dananın teptiği kişi yaralandı.
Yazyurdu Mahallesi'nde besicilik yapan Abdullah Ö'yü, ahırın önünde büyükbaş hayvan tepti.
Yaralanan besici, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
